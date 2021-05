Guarda Municipal interdita estabelecimento e detém pichadora

A Guarda Municipal dispersou aglomerações em cinco pontos de Porto Alegre durante a noite de sábado (8) e a madrugada deste domingo (9). A operação integrada com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar ocorreu nas ruas Fernando Machado, Lima e Silva e Loureiro da Silva, no bairro Cidade Baixa, na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e na rua Bezerra de Menezes, no bairro Passo d'Areia.

Na rua Felix da Cunha, no bairro Floresta, um estabelecimento foi autuado e interditado por estar com clientes em seu interior, em funcionamento fora do horário permitido. “Precisamos continuar atentos a todas as movimentações das pessoas na nossa cidade, sendo necessário coibir todo e qualquer ato de desordem e de descumprimento das normas sanitárias para evitarmos mais transtornos decorrentes da Covid-19”, enfatizou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva.

Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de vigilância do Centro Integrado de Comando da Capital (Ceic) pichando na Orla Moacyr Scliar. Ela foi detida por agentes da Guarda Municipal e encaminhada para a Delegacia de Polícia para registro da ocorrência.