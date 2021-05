Brechocão ocorre neste domingo no Parque Farroupilha em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Nova edição do Brechocão, no Parque Farroupilha, vai ocorrer neste domingo (9) em Porto Alegre. Promovido pelo Gabinete da Causa Animal, o evento acontecerá das 9h às 16h, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna. vai ocorrer neste domingo (9) em Porto Alegre. Promovido pelo Gabinete da Causa Animal, o evento acontecerá das 9h às 16h, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna.

Os recursos obtidos com as vendas de artigos de brechó - como roupas, livros, objetos de decoração e produtos pet usados - serão destinados para auxiliar nas despesas com animais em situação de rua. Todos os expositores são protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal, cadastradas pelo município.

A realização do evento segue as determinações sanitárias exigidas, como distanciamento entre expositores e clientes, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel. Em caso de chuva, o Brechocão será transferido para outra data a ser definida pela prefeitura.