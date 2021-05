Fenakiwi, em Farroupilha, é adiada novamente devido à pandemia

Pela terceira vez, a pandemia do novo coronavírus forçou o adiamento da 24ª Festa Nacional do Kiwi (Fenakiwi), na cidade gaúcha de Farroupilha.

O evento, que estava inicialmente marcado para maio de 2020, já havia sido transferido para julho deste ano, e agora está marcado para ocorrer apenas em 2022, entre 7 e 24 de julho.

Em nota nas redes sociais, a prefeitura de Farroupilha afirma que a decisão foi tomada "prezando a segurança e o bem estar da comunidade".

A organização ressalta que expositores com contratos pactuados no evento permanecem sem alterações. "Os contratos continuam com a devida validade mediante assinatura de um termo aditivo com as novas datas. Desta forma, os expositores podem realizar contato com o setor de atendimento da AM9 para os devidos trâmites", afirma o texto.

A administração municipal também optou por retomar o nome "Fenakiwi", mantendo a feira multissetorial Expo Farroupilha como marca. Em 2018, a feira adotou dois nomes. Havia o desejo que substituir a Fenakiwi, realizada desde 1991, pela Expo Farroupilha, mas a ideia não foi bem recebida pela população.

“Nosso papel, meu e do vice-prefeito Jonas, é de resgatar as nossas origens, as nossas virtudes e as nossas fortalezas. O histórico de Farroupilha que nos deu visibilidade nacional foi através da nossa indústria, especialmente das malharias, que foram fomentadas pela Fenakiwi, que além de evidenciar nosso potencial econômico, também resgatou nossas origens através do setor primário”, destacou o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin.