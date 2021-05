Partes da Metade Norte do RS têm pancadas de chuva e frio intenso nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (6) é de mais um dia instável, com nuvens, pancadas de chuva e frio intenso em partes da Metade Norte. Entre o Planalto e a Serra a tarde poderá ter marcas inferiores a 10°C, o que associado ao vento Sul e a chuva promovem sensação térmica ainda menor ao ar livre. As informações são da Metsul Meteorologia.

O ar seco avança entre a Zona Sul, Campanha e fronteira Oeste, propiciando um dia de sol e com queda na temperatura mínima. Os modelos meteorológicos projetam marcas inferiores a 5°C. Durante à tarde com o sol a temperatura sobe gradativamente e atenua a sensação de frio do começo do dia.

Porto Alegre tem uma quinta-feira com o tempo úmido, muitas nuvens e pancadas de chuva, especialmente no turno da manhã. À tarde ocorrem intervalos de melhoria no tempo com possibilidade de aberturas de sol. A temperatura varia pouco e promove sensação de frio. Amanhã o dia será ensolarado com frio pela manhã.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 5ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 17ºC

Mínima: 15ºC