Feira de flores para Dia das Mães começa nesta quinta-feira em Porto Alegre

Com vistas ao Dia das Mães, comemorado neste domingo (9), a prefeitura de Porto Alegre promove a partir de quinta-feira (6), uma feira de flores. O projeto "Flores de Maio" apresentará uma diversidade de plantas em dois pontos da Capital: na Esquina Democrática e na Praça XV de Novembro.

O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDET), por meio da Coordenação de Fomento (CFOM), juntamente com os produtores rurais. A exposição ocorre entre 8h e 17h30min, exceto pelo último dia - no sábado (8) -, quando o horário é das 9h às 13h.

Serão comercializadas flores como dálias, mosquitinhos, cristas de galo, crisântemos, estrelícias, girassóis, rosas, perpétuas, orquídeas e espécimes sazonais, raramente encontradas em floriculturas.

Realizado há 16 anos na capital gaúcha, o projeto conta com uma quantidade reduzida de produtores neste ano de pandemia. Estarão comercializando seus produtos Orquidário Rincão, Giordana Pibber e Valdomiro dos Santos.

Em nota, a prefeitura ressalta que "serão obedecidos todos os protocolos de segurança sanitária, com distanciamento entre as bancas, pontos com água e álcool gel disponíveis ao público".