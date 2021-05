Frente fria derruba temperatura em vários municípios gaúchos nesta quarta-feira

A chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (5), deve trazer instabilidade a grande parte das regiões gaúchas. Pode chover forte, e não se descartam temporais isolados, sobretudo na Metade Norte do Estado. O volume de precipitação poderá chegar a 30-50 mm. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento ingressa do quadrante Sul e deve trazer uma tarde “invernal” ao Estado, com sensação de frio em vários municípios, que deverão ter máxima inferior a 15°C. Entre trechos do Planalto, Serra e Aparados, a tarde poderá ter marcas abaixo de 10°C. No Sul e Oeste, o tempo melhora a partir da tarde, com algumas aberturas de sol.

Porto Alegre pode ter chuva a qualquer hora do dia, além de pouca oscilação térmica. O vento gelado irá predominar do quadrante Sul, o que reduz a sensação térmica ao ar livre. Pode chover forte em alguns momentos. Na quinta-feira (6), ainda chove e a temperatura segue em baixa.

Rio Grande do Sul – previsão para quarta-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão para quarta-feira