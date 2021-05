Área de instabilidade entre o Sul e o Oeste avança para todo o RS nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (4) apresenta dois cenários distintos: entre o Sul e Oeste desde cedo áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva e temporais isolados, ao passo que a Metade Norte terá sol e calor em grande parte do dia. Do fim da tarde para a noite, os cenários se misturam com as nuvens alcançando o Norte do Rio Grande do Sul. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em áreas mais próximas a fronteira com o Uruguai a temperatura sobe pouco em razão da instabilidade e não passa de 20°C. Na faixa Norte e Leste o ar quente mantém as marcas ao redor de 30°C. Na quarta-feira a chuva se espalha e a temperatura despenca.

Porto Alegre e Região Metropolitana têm mais um dia abafado. O sol aparece entre nuvens e o calor se mantém com marcas ao redor de 30°C a tarde. À noite as nuvens aumentam e não se descarta pancadas isoladas de chuva. Na quarta-feira o tempo fica instável com chuva e a temperatura muda radicalmente.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 13ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 18ºC