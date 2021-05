Hospital de campanha da Restinga é desativado por redução nas internações

hospital de campanha anexado ao Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES), em Porto Alegre, foi desmontado nesta segunda-feira (3). A unidade voltada ao atendimento de pacientes com Covid-19 foi desativada devido à queda nos índices de internação.

"Como teve uma redução muito grande na internação dentro do HRES, nós não utilizamos mais os leitos do hospital de campanha. Estavam desativados. A gente manteve eles durante um período, para ver se o volume de pacientes seria retomado. Como não retornou, todos os pacientes estão sendo internados dentro do hospital", explica o diretor-geral do HRES, Paulo Scolari.

Scolari afirma que o HRES apresentou redução de 90% na internação de leitos de enfermaria, e 60% para pacientes que precisam de cuidados intensivos. O hospital de campanha não recebia pacientes desde o dia 21 de abril, segundo o diretor. O balanço realizado pela prefeitura de Porto Alegre aponta uma ocupação de 100% na unidade de tratamento intensivo (UTI) para o coronavírus no HRES.

Com 17 leitos de enfermaria, o hospital de campanha foi montado no início de abril no pátio da instituição, localizada na zona Sul da capital. A criação foi idealizada em conjunto com a prefeitura e o governo do Rio Grande do Sul. A montagem e a desmontagem foram realizadas pelo Exército.