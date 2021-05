Rio Grande do Sul ultrapassa 25 mil mortos por Covid-19

O Rio Grande do Sul registrou, neste sábado (1), 4.874 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 135 óbitos. O total de casos confirmados no Estado, agora, é de 979.807 e de óbitos ultrapassou a marca de 25 mil, alcançando exatos 25.086.

O Rio Grande do Sul irá receber neste domingo (2), em horário a ser confirmado, mais 413.750 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz para avançar na vacinação das pessoas com comorbidades no Estado. No início da manhã deste sábado chegaram a Porto Alegre 22.800 doses da Coronavac/Butantan, que devem ser distribuídas com as 7.200 doses do mesmo fabricante enviadas durante a semana. Essas doses serão utilizadas para a segunda aplicação de quem já recebeu a primeira dose há 28 dias ou mais.

