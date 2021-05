Grupo pró-Bolsonaro faz manifestação em Porto Alegre no Dia do Trabalho

Assim como aconteceu em algumas cidades do Brasil, um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fez uma carreata em Porto Alegre, que saiu do Parque Harmonia e encerrou no Parcão, às 14h. A manifestação, além de defender o presidente, pedia liberdade para trabalhar e o voto impresso e auditável.

Muitos sem máscaras, a maioria dos participantes integra o B38, grupo cívico suprapartidário que surgiu em apoio a Bolsonaro. A vereadora Fernanda Barth (PRTB) filmou o protesto e postou em sua página no Facebook.

No vídeo, ela calcula 100 carros e convida as pessoas a participarem do ato, salientando que não adianta se queixar depois. “São sempre os mesmos que saem à rua e os mesmos que ficam em casa reclamando”, enfatiza ela nas imagens.

“Dia 1 de maio, Dia do Trabalho, é para lembrar de tudo que nos foi tirado nesse um ano e meio, nosso direito de trabalhar. Esse feriado, historicamente, só tinha esquerda na rua, agora nós tomamos essa data”, destaca Fernanda.

