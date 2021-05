Pandemia agrava situação financeira de clínicas de hemodiálise em Porto Alegre

O setor de hemodiálise de Porto Alegre passa por dificuldades financeiras por conta do aumento de preços dos insumos e da falta de reajuste na tabela de preços do Sistema Único de Saúde (SUS). Diretores de clínicas particulares acreditam que a crise é momentânea, mas a situação preocupa especialistas.

A hemodiálise é um procedimento de alta complexidade, que utiliza máquinas para filtrar as substâncias indesejadas do sangue. Segundo dados da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante (Abcdt), mais de 140 mil brasileiros precisam de diálise para sobreviver. “O cenário é muito grave. As clínicas que atendem pacientes pelo SUS, que são a grande maioria do País, estão à beira de um colapso”, afirma o presidente da Abcdt, Marcos Antônio Vieira. Segundo ele, muitos centros de diálise estão endividados.

O problema financeiro do setor é antigo, mas a pandemia agravou a situação. Além da tabela de preços de hemodiálise do SUS, que está congelada há mais de quatro anos, as clínicas também notaram um aumento no preço dos insumos e materiais necessários para a realização do serviço. “Há dez anos, o SUS pagava em torno de R$ 70,00 por uma sessão de diálise, hoje paga cerca de R$ 194,00. Mas, nesse meio tempo, o preço dos insumos, o valor do salário-mínimo e dos equipamentos também subiu”, aponta o médico dono da Clínica Vita Rim, José Alberto Marques.

De acordo com um levantamento feito pelo gerente administrativo da Vita Rim, Jaberson Severo, as máscaras descartáveis tiveram oscilação de valores de 522% entre 2019 e abril de 2021. As luvas de procedimento, seringas e álcool em gel tiveram, respectivamente, oscilação de 485%, 271% e 83%. Ainda, a heparina, anticoagulante mais utilizado no serviço, atingiu cerca de 67% de oscilação de preço. “Muitos desses insumos são importados, então têm o valor atrelado ao dólar. O aumento da demanda por causa da pandemia também contribuiu”, explica Severo.

Além de o Instituto de Doenças Renais (IDR) de Porto Alegre atender pacientes crônicos, ele também oferece o serviço de hemodiálise a quatro hospitais da cidade. Por conta da Covid-19, alguns pacientes passaram a precisar da diálise enquanto internados, chamados de pacientes agudos, e isso aumentou a demanda do Instituto. “No Divina Providência, que é onde temos um volume maior de atendimento, tínhamos quatro equipamentos para hemodiálise contínua no início do ano passado. Hoje temos 12 e, às vezes, os médicos pedem que compremos mais porque eles temem precisar”, conta o gerente administrativo, Guilherme Gomes Thomé.

Devido à alta demanda de profissionais nos hospitais, ambas as clínicas sofreram com a falta de pessoas para compor suas equipes de trabalho durante o último um ano e meio. “Estávamos concorrendo com hospitais por equipamentos, insumos e por profissionais. O número de médicos dispostos a fazer atendimento na parte ambulatorial baixou bastante”, conta Thomé.

Vieira afirma que muitas clínicas de diálise espalhadas pelo Brasil fecharam nos últimos meses. Para Marques e Thomé, fechar não foi uma ideia considerada. “Acabamos tendo que subsidiar os pacientes do SUS com os pacientes particulares. Muitas clínicas fecharam no Rio Grande do Sul, e hoje uma clínica que atende apenas pacientes do SUS não se mantém”, declara Marques.

Por outro lado, Thomé também acredita que não seja viável manter uma clínica apenas com pacientes particulares. “O risco é muito alto. A clínica não teria um grande número de pacientes. O custo fixo, que é altíssimo, vai ser bancado por um pequeno número de pacientes e, caso a clínica perca algum, isso já pode significar uma saída do lucro para o prejuízo”, explica.

Cerca de 40% dos pacientes do IDR e mais de 60% dos pacientes da Vita Rim são do SUS. Se as clínicas fechassem, haveria grandes problemas. “O custo de um paciente de diálise em um hospital público é muito maior do que em uma clínica particular que atende SUS. Se fechasse, esses pacientes ficariam desassistidos”, alega Marques. O presidente da Abcdt indica que esses pacientes são responsabilidade do governo federal, do governo estadual e municipal. “Então, esperamos que haja uma conscientização, porque sem financiamento não há como oferecer um tratamento de qualidade”, defende.