Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 34 milhões nesta sexta

O prêmio do Concurso 2.367 da Mega-Sena, que será sorteado sexta-feira (30), deve ser de R$ 34 milhões. O sorteio será às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo.

O segundo sorteio da semana foi antecipado devido ao feriado do Dia do Trabalhador, comemorado neste sábado (1º).

Caso o prêmio saia para um só apostador e ele queira investirem transportes, poderá adquirir uma frota de 62 caminhões pesados, no valor de R$ 548 mil cada. Aplicado na Caderneta de Poupança, o valor do prêmio rende R$ 54.060,00 no primeiro mês.