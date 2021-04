Ação terá venda de botijão de gás pela metade do preço neste sábado em Porto Alegre

Dando continuidade às ações solidárias desenvolvidas ao longo da pandemia, o Sindicato dos Petroleiros do RS (Sindipetro-RS) promove neste sábado (1) mais uma venda de botijão de gás a preço justo em Porto Alegre. A mobilização ocorrerá no bairro Lomba do Pinheiro, a partir das 13h30min, onde também serão distribuídas cestas básicas e materiais de limpeza e de proteção contra a Covid-19.

já promovida em outras oportunidades e cidades como Esteio Segundo a entidade, o objetivo da campanha,, é mostrar que é possível vender gás a preços mais baixos, se for levado em conta o custo de produção, mantendo o lucro das distribuidoras, revendedoras e da Petrobrás, além da arrecadação dos impostos para Estados e municípios.

A ação faz parte da campanha Petrobrás Fica no RS e pretende beneficiar 60 famílias carentes cadastradas com a venda de botijão de 13kg pela metade do preço, a R$ 35,00 a unidade. O restante do valor será subsidiado pelo Sindipetro.

Na Lomba do Pinheiro, o ato será organizado pelo Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) e favorece as comunidades atingidas pela barragem Lomba do Sabão. Para evitar aglomerações, a distribuição será feita em três pontos diferentes do bairro (veja quadro abaixo).

A mobilização se une ainda aos atos das centrais sindicais alusivos ao 1º de Maio pela vida, Dia do Trabalhador. De acordo com os organizadores, além de denunciar a saída da Petrobrás no Estado, a iniciativa também tem o objetivo de fortalecer a defesa da vacinação maciça da população contra a Covid-19. O movimento ainda reivindica o aumento dos valores e da abrangência do auxílio emergencial federal.

Veja onde será realizada a campanha Gás a Preço Justo neste sábado:

Local: Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre

1º ponto: 13h30min, no pátio do CPCA (Estrada João de Oliveira Remião, 4444 - Parada 10);

2º ponto: 14h30min, no pátio da Escola Infantil Vó Belinha. (rua Miguek Olvicto dos Santos, 71. Vila Mapa);

3º ponto: 15h30min, no pátio da Dona Cida (rua Papoula, 735. Vila dos Herdeiros).