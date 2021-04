Prefeitura de Porto Alegre divulga calendário para retomada das aulas presenciais

Após mais de um ano interrompidas pela pandemia da Covid-19, as aulas presenciais da rede pública de Porto Alegre devem ser retomadas integralmente em maio. Na manhã desta sexta-feira (30), o prefeito Sebastião Melo anunciou o calendário de retorno dos quase 65 mil estudantes do município às salas de aula.

decreto estadual Educação Infantil e os primeiros dois anos do Ensino Fundamental já retornaram na quinta-feira (29) na Capital, com pelo menos 50% de escolas próprias e comunitárias operando. Segundo a prefeitura, as demais escolas devem retornar até terça-feira (4). Com isso, mais de 31 mil estudantes já terão voltado às instituições de ensino. Com o que liberou a retomada no Rio Grande do Sul, a Educação Infantil e os primeiros dois anos do Ensino Fundamental já retornaram na quinta-feira (29) na Capital, com pelo menos 50% de escolas próprias e comunitárias operando. Segundo a prefeitura, as demais escolas devem retornar até terça-feira (4). Com isso, mais de 31 mil estudantes já terão voltado às instituições de ensino.

Os 27 mil alunos dos anos restantes do Ensino Fundamental começam a voltar no dia 10 de maio, do 3º ao 5º ano, e dia 17 de maio do 6º ao 9º ano. O Ensino Médio, cursos técnicos e cursos normais retomam o regime presencial no dia 24 de maio.

A Educação para Jovens e Adultos tem retorno previsto para o dia 24 de maio. Já a educação especial, por fim, deve voltar no dia 31 do mês, conforme orientações que ainda serão enviadas pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).