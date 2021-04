Campanha do Agasalho 2021 também irá receber alimentos

O governo do Estado lançou na manhã desta sexta-feira (30) a Campanha do Agasalho 2021. A grande novidade desta edição da mobilização é que, além de roupas, agasalhos e calçados, os pontos de coleta também irão receber alimentos.

Com o lema “Sua doação aquece um coração”, a campanha pretende aproveitar a solidariedade dos gaúchos para ampliar sua área de atendimento, ajudando também as famílias que estão passando por dificuldades para se alimentar em razão da crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.

“Chegou o momento do ano em que especialmente se expressa a necessidade de termos empatia. Buscamos a alegria por meio dessa campanha nesse momento triste”, afirmou o governador Eduardo Leite no ato de lançamento da campanha. “Nesses dias tristes e amargos, temos a campanha do agasalho como a oportunidade de uma outra vacina. Uma vacina contra esse tempo de ódio, de rancor, que é a vacina do amor, da compaixão, da empatia, da doação, de se colocar no lugar do outro. É isso que a campanha do agasalho simboliza”, reforçou o governador.

As doações poderão ser realizadasem Porto Alegre na Central de Doações do Centro Administrativo do Estado (avenida Borges de Medeiros 1.501) das 9h às 15h 0 inclusive neste sábado, feriado do Dia do Trabalhador.

Roupas e alimentos também poderão ser doados em todas as unidades dos supermercados Zaffari, nos batalhões da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros em todo o Estado, nas unidades do Sesc, e nas prefeituras municipais.

O lançamento da mobilização estadual contou com a participação de atletas da dupla Grenal. O goleiro Brenno, do Grêmio, e o centroavante Yuri Alberto, do Inter, incentivaram as duas maiores torcidas do Rio Grande do Sul a se engajarem na campanha e, para isso, doaram seus próprios agasalhos.

A participação de empresas foi celebrada pelo governador, que exemplificou a ação do Sindifisco, que irá doar 1,5 mil cobertores, da Cooperativa Santa Clara, que irá doar mil litros de leite, e do aplicativo 99, que irá dar 50% de desconto nas corridas com destino ao Centro Administrativo,