Prefeitura vistoria ponte que liga as ilhas da Pintada e Mauá em Porto Alegre

A obra da nova ponte que liga as ilhas da Pintada e Mauá, em Porto Alegre, foi vistoriada na manhã desta quinta-feira (29) pelo secretário Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), Pablo Mendes Ribeiro. Previsto para ser concluído ainda no primeiro semestre de 2021, o projeto conta com investimento de R$ 80,8 mil. A nova ponte sobre o Arroio Mauá irá substituir a atual, que foi construída de maneira irregular.