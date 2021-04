Em alerta, RS declara emergência em saúde por circulação do vírus da febre amarela

Em meio à pandemia da Covid-19, o RS declarou situação de emergência em saúde pública por confirmação de circulação do vírus da febre amarela. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (28), após publicação de portaria pela Secretaria Estadual da Saúde. Atualmente, 23 municípios gaúchos já registraram casos da doença em primatas mortos, mas não houve detecção de contaminação em humanos.

Além da Portaria 341/2021, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Estadual (Espie) no Estado, foi criado o Centro de Operações em Emergência (COE) de Arboviroses- doenças transmitidas por mosquitos infectados-, com a participação de representantes da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems). Também houve a divulgação de um manual com orientações sobre as enfermidades transmitidas por mosquitos, como febre amarela, dengue, chikungunya e zika vírus.

Segundo o último Informativo Epidemiológico de arboviroses, referente ao período de 18 a 24 de abril, há 23 municípios com circulação do vírus confirmada. Este grupo, considerado área vermelha, é formado por localidades onde foram encontrados primatas mortos, contaminados por mosquitos de áreas silvestres que transmitem o vírus da doença.

Outras 72 cidades são considerados de área amarela, com riscos de também virem a ter circulação do vírus. “O Rio Grande do Sul está em situação de alerta. Já temos uma epidemia de dengue, agora estamos em situação de emergência com relação à febre amarela”, declarou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

O Informativo também registrou 3.014 casos confirmados de dengue no Estado, com cinco óbitos, sendo dois em Santa Cruz, dois em Erechim e um em Bom Retiro do Sul. Só de chikungunya constam 878 acasos em São Nicolau. Ijuí e Bento Gonçalves registram um caso cada.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, silvestre ou urbana. O vírus é transmitido por mosquitos infectados e não há transmissão direta de pessoa a pessoa. Os casos que ocorrem no Brasil são silvestres, quando o vírus é transmitido por mosquitos que vivem em áreas de mata.

Desde 1942, não existem casos de febre amarela urbana. Em área de matas, a morte de primatas não humanos (epizootias) serve de sentinela da chegada do vírus a determinada região.

O Rio Grande do Sul não registrava a presença do vírus causador da febre amarela desde 2009. Em janeiro de 2021, foi confirmado o caso de um bugio morto no município de Pinhal da Serra, na Região Serrana, próximo à divisa com Santa Catarina.

No período de julho de 2020 a 26 de abril de 2021, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) registrou 266 casos de macacos mortos. Para enfrentar a disseminação da febre amarela, o especialista afirma que “precisamos vacinar a população, investigar presença de primatas mortos e também proteger os primatas, por não serem responsáveis pela transmissão dos vírus aos humanos”.

Segundo a chefe da divisão de Vigilância Epidemiológica, Tani Ranieri, “a estratégia de vacinação deve ser intensificada imediatamente para elevar as coberturas em áreas vermelhas e amarelas, principalmente pessoas residentes em áreas rurais, silvestres e periurbanas, onde as atividades rurais e urbanas se misturam".

A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e pode ser encontrada nas Unidades de Saúde da Atenção Primária. O calendário vacinal prevê a primeira dose aos nove meses de idade e um reforço aos quatro anos. Dos cinco até os 59 anos, a vacina é dose única. Desde 2018, todo o território do Rio Grande do Sul é considerado área de vacinação contra a febre amarela.