Ex-presidente da ARI, jornalista Ercy Torma morre aos 86 anos

Faleceu nesta quarta-feira (28), aos 86 anos, em Porto Alegre o jornalista Ercy Pereira Torma. Conselheiro e ex-presidente da Associação Rio-grandense de Imprensa (ARI), o jornalista teve um infarto do miocárdio e não resistiu.

Natural de Rio Grande, no Sul do Estado, Torma começou a escrever nos jornais locais Cruzeiro do Sul e O Peixeiro, atuando também nas rádios Cultura Riograndina e Minuano antes de se transferir para Porto Alegre, em 1968.

Na Capital, iniciou como repórter de Polícia no Diário de Notícias, atuando também nas rádios Farroupilha, Difusora e Gaúcha. Posteriormente, trabalhou durante 25 anos no jornal Zero Hora, aposentando-se em 1994.

Presidente da ARI de 1996 a 2006, Ercy deixa a esposa Nívia e os filhos de seu primeiro casamento, Janine, Jeferson e Juvane.

Os atos fúnebres ocorrerão no cemitério Jardim da Paz, com o velório devendo ocorrer a partir das 17h, desta quarta-feira. O sepultamento está marcado para a quinta-feira (29), às 10h30min.