Escolas de educação infantil reabrem após o vai e vem do início da semana

o que passou a ser permitido nesta quarta-feira (28) para todos os níveis de ensino Apesar da grande expectativa em torno da possibilidade de retorno da autorização para funcionamento de escolas de educação infantil no Rio Grande do Sul,, nem todas abriram as portas já nesta manhã.

Um dos estabelecimentos que reabriu nesta manhã foi a Escola Viver e Conviver, no bairro Santana, em Porto Alegre. A diretora da escola, Carolina Lanner Fossatti, conta que a instituição comunicou os pais sobre a retomada ainda na noite de terça-feira (27), por e-mail e WhatsApp.

“Nós temos alvarás dos bombeiros, da prefeitura, dos agentes de saúde… está tudo em dia. Seguimos todos os protocolos: higienizamos mochilas na entrada, limpamos as salas frequentemente e disponibilizamos álcool em gel 70%. Temos tapetes sanitizantes, espaçamento entre mesas e todas as crianças com 3 anos ou mais utilizam máscaras”, explica a diretora. Ela ainda afirma que a escola, que foi fiscalizada nesta manhã, também valoriza mais os espaços externos.

Devido à publicação tardia do decreto pelo Palácio Piratini, boa parte das escolas optou por voltar a operar somente após o meio-dia desta quarta. Andrea Mallmann, proprietária da Anjinhos do Saber, no bairro Santa Cecília, decidiu que a unidade abrirá apenas no turno da tarde para evitar transtorno tanto às crianças quanto aos familiares, que precisavam se organizar melhor ao longo da manhã e ter a certeza de que chegariam ao local e poderiam deixar os filhos com tranquilidade.

“Na segunda foi aquele abre e fecha, e os pais precisam saber com certeza se poderão deixar as crianças e ir ao trabalho. Isso não é uma questão fácil de resolver, de organizar um Plano B em 30 minutos se chegar na escolha e tudo mudar”, explica Andrea.

A empresária conta que professores e funcionários esperaram até às 20 horas de terça-feira para poder avisar os pais a tempo e com segurança sobre como seria a operação nesta quarta-feira.

“Como o decreto não saiu até aquela hora, optamos por não nos programar para abrir hoje (quarta) pela manhã. Isso poderia ter sido feito publicado mais cedo. Ainda que soubéssemos que teria um decreto, só podíamos dar 100% de certeza aos pais depois da assinatura do governador”, pondera Andrea.

Andrea optou por esperar publicação do decreto e abrirá as portas da Anjinho do Saber apenas no turno da tarde. Foto: Anjinhos do Saber/Divulgação/JC

Temeroso de que se repetisse o abre e fecha no início da semana, quando muitos pais precisaram retornar para casa devido à liminar que impediu o prosseguimento da atividade, Nilo Ortiz, proprietário da Tartaruguinha Verde, optou por abrir as portas com prazo ainda maior de segurança.

“Nós decidimos voltar apenas na quinta-feira, com mais tranquilidade a todos. Além dos transtornos aos pais, há também um trauma causado às crianças com tantas incertezas”, explica Ortiz.

A Escola de Educação Infantil Tartaruguinha Verde só reinicia atividades na quinta-feira. Foto: Luiza Prado/JC

A Tartaruguinha, em suas seis unidades, tem capacidade para atender até entre 600 e 700 crianças, conta Ortiz. Com a pandemia e algumas particularidades familiares que podem levar menos crianças ao retorno, o empresário calcula que quinta-feira, a partir das 7h, as unidades receberão novamente em torno de 400 crianças.

“Acredito que a partir de agora, depois de tantas discussões, liminares, ações judiciais e decretos, o sistema deve enfim voltar a uma constância de abertura. A salvo, claro, se realmente a pandemia volte a se agravar”, avalia Ortiz.

Letícia Mello, presidente do comitê de enfrentamento ao Covid do Sindicreches, que reúne 3,5 mil escolas de educação infantil no Estado, a maior parte das associadas retomou desde cedo as atividades, pois já estavam preparadas.

"Nós estamos organizados para voltar, na verdade, desde logo após o primeiro fechamento. A surpresa foi o impedimento da Justiça, que causou transtornos nos últimos dias. Há muito os profissionais estão bem treinados e as escolas aptas em termos de segurança sanitária, sem registros de focos da doença em nenhum momento anterior", assegura Letícia,da Up Kids School.