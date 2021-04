Banco de Sangue de Canoas vai retomar agendamento para doações em maio

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

80% abaixo do necessário para atender a demanda, já que o sangue coletado é distribuído para quatro hospitais. O Banco de Sangue de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, vai retomar a partir do mês de maio os agendamentos para doação de sangue. Atualmente, o estoque está operando

As doações coletadas abastecem o Hospital Universitário de Canoas, o Hospital de Pronto Socorro de Canoas, o Hospital Nossa Senhora das Graças e o Hospital de Aeronáutica. Juntas, estas instituições utilizam, em média, 30 bolsas de sangue por dia.

O Banco de Sangue de Canoas fica no 2° andar do Hospital Universitário (HU), localizado na avenida Farroupilha, número 8.001. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Para marcar horário, basta ligar para (51) 3478-8200, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O estacionamento no local é gratuito para os doadores.

O HU lembra que todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos pela equipe, visando a proteção dos doadores e da equipe que faz a coleta. A Diretora Assistencial do HU, Fatima Farias, reforça o pedido de doações para comunidade de Canoas e região. "Ainda estamos em período de pandemia e muitas pessoas dependem de sangue para salvar suas vidas", afirmou a gestora, em nota.