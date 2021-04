Sinepe/RS discute retomada de aulas presenciais na rede de ensino privada

decisão judicial O Sindicato do Ensino Privado do RS (Sinepe/RS) está realizando uma reunião na manhã desta segunda-feira (26) para emitir um novo posicionamento sobre o retorno das aulas presenciais. Neste domingo, a entidade havia orientado as escolas da rede privada a retomarem as atividades nesta segunda-feira (26), apesar daque manteve, neste domingo (25), a suspensão do retorno às aulas presenciais.

segue vigente No domingo, o Sinepe/RS havia declarado que o decreto publicado pelo governo do Estado na quinta-feira (22), permitindo a volta do ensino aos alunos da Educação Infantil e de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental das cidades que adotaram o sistema de cogestão.

Neste domingo, a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), também manteve o posicionamento pela retomada das aulas presenciais a partir de terça-feira (27) e obediência ao decreto estadual. "O entendimento de que as escolas podem reabrir na próxima semana para receber os alunos da Educação Infantil e 1º e 2º anos do Ensino Fundamental está sustentado no novo Decreto Estadual 55.852/2021, que estendeu a cogestão para a educação, sendo aplicáveis os protocolos da bandeira vermelha às atividades de ensino", explica em nota.

Na última sexta-feira (23), a PGM peticionou na ação coletiva que suspendeu a retomada das aulas presenciais informando que o município de Porto Alegre irá obedecer ao que determina o decreto estadual. “Caso seja mantida a decisão liminar de 25 de fevereiro, o Município irá ingressar com recurso junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul”, informou a PGM.

Em comunicado à rede municipal de ensino, no sábado (24), a secretária de Educação da Capital, Janaina Audino, informou que as escolas da rede própria e as comunitárias ficam autorizadas a abrirem as portas a alunos e familiares a partir de terça-feira. No entanto, reiterou que a retomada das aulas presenciais é opcional e vale apenas para a Educação Infantil, 1º e 2º anos do Ensino Fundamental.