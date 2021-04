Guarda Municipal desfaz aglomerações em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Entre a noite de sábado (24) e madrugada de domingo (25), a Guarda Municipal desfez aglomerações de Capital. A Operação Esforço Concentrado é uma ação conjunta da Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Brigada Militar.

Os agentes dispersaram grupos na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, e na rua Fernando Machado, no Centro Histórico. Na rua Lima e Silva, na Cidade Baixa, um bar, que estava aberto após as 23h, foi orientado sobre o horário de funcionamento e teve que fechar.

As denúncias sobre aglomerações e descumprimentos de regras podem ser feitas por telefone, pelos números 153 e 156.