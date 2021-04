RS tem risco de chuva forte com trovoada entre este sábado e domingo

O Rio Grande do Sul tem risco de chuva forte nas próximas horas. Conforme comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis a ocorrência de chuva de intensidade moderada a forte com trovoadas deste sábado (24) até as 11h deste domingo (25).

Há, ainda, possibilidade de rajadas de ventos fortes variando entre (40km/h a 70Km/h) e de queda de granizo em áreas isoladas do Centro e Norte do Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina, Sudoeste e Oeste do Paraná.

No domingo, a partir da 15h, até às 12h de terça-feira (27), a entrada de uma massa polar deve provocar a queda nas temperaturas em toda região Sul.