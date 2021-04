Explosão em fábrica de oxigênio deixa ao menos três feridos no Ceará

Bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), policiais e técnicos da defesa civil foram acionados após uma explosão em uma fábrica da White Martins, em Fortaleza (CE). Os detalhes sobre a real gravidade do acidente ainda estão sendo apurados, mas, em nota, a empresa informou que também já deslocou equipes para o local e, em breve, divulgará mais informações sobre o ocorrido.

A unidade fabril da multinacional fica na Avenida Francisco de Sá, 2776, no Bairro Carlito Pamplona. Ocupa quase todo um quarteirão cercado por casas residenciais, pequenos comércios, ao menos dois postos de combustível e outros estabelecimentos. A White Martins é uma das principais produtoras de oxigênio hospitalar do País.

O prefeito José Sarto Nogueira foi ao local tão logo soube da explosão. Por meio de sua conta no Twitter, Nogueira revelou que ao menos três pessoas foram levadas ao Instituto Doutor José Frota (IJF) a fim de serem submetidas a exames. Segundo ele, os pacientes, de 19, 43 e 45 anos, "seguem estáveis, em avaliação clínica, acompanhados pelas equipes multiprofissionais do hospital e realizando exames de imagem".

O prefeito também revelou preocupação com o possível impacto da explosão na produção de oxigênio hospitalar. "Conversamos com representantes da White Martins e eles nos asseguraram que, neste momento, o abastecimento de oxigênio nas nossas unidades hospitalares não será afetado". "Já estamos em contato com a White Martins para avaliar as medidas que serão necessárias para garantir o fornecimento de oxigênio aos nossos pacientes", escreveu Sarto.

O governador Camilo Santana também usou sua conta pessoal no Twitter para lamentar o ocorrido. "Lamento muito o fato ocorrido esta manhã, em Fortaleza, da explosão na empresa White Martins", escreveu o governador, assegurando que equipes de vários órgãos foram imediatamente enviadas ao local para socorrer as vítimas e isolar a área.

"Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde. Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas", escreveu Santana.