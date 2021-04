Pontos do Noroeste e do Norte do RS podem ter chuva neste sábado

Neste sábado (24), a chuva deve atingir pontos do Noroeste e do Norte do Rio Grande do Sul, conforme dados da Metsul Meteorologia. Uma frente deve instabilizar a atmosfera com chuva em pontos do Oeste e do Sul do Estado no final da tarde e à noite deste sábado. Já no domingo, a chuva deve atingir grande parte do Rio Grande do Sul com o avanço de um sistema frontal. Ainda de acordo com a Metsul, na próxima semana, entretanto, com uma massa de ar frio, o tempo seco pode predominar.

Em Porto Alegre, o sol aparece com muitas nuvens e pode ter chuva isolada e com volume insignificante. As mínimas devem ficar na casa dos 17ºC e as máximas ao redor dos 30ºC na Capital. Já no domingo (25) são esperadas muitas nuvens e pode também ocorrer pancadas de chuva e tormentas isoladas. O volume de chuva esperado deste domingo é de até 21.8 milímetros. As mínimas no domingo devem ficar em 17ºC e as máximas em 25ºC.

As previsões para a próxima semana, segundo a Metsul, é de manter a tendência de chuva com baixos volumes de precipitação na maior parte do Centro-Sul do Brasil. Os modelos climáticos indicam o avanço de uma frente fria e também existe a expectativa de que ela leve chuva para muitas áreas do Sul, do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Os volumes, entretanto, não devem ser altos na maioria das cidades com marcas mais altas pontuais.