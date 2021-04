Creches municipais reabrem até terça-feira em Porto Alegre, diz Melo

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, afirmou na manhã desta sexta-feira (23), em transmissão ao vivo realizada em suas redes sociais, que as creches municipais irão reabrir até terça-feira (27) na Capital. Além delas, o 1º e o 2º ano do Ensino Fundamental também serão retomados presencialmente até terça-feira. A confirmação da data exata do retorno, se na segunda-feira (26) ou na terça, será anunciada ainda hoje, segundo o prefeito.

autorização por parte do governo do Estado para que atividade de ensino presenciais sejam retomadas O anúncio do prefeito se deu em razão damesmo em regiões com bandeira preta no modelo de distanciamento controlado.

O Piratini publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado na quinta-feira (22), o Decreto 55.852, que permite a cogestão também para a educação. As atividades presenciais de ensino só poderão ocorrer nas regiões classificadas em bandeira preta quando os protocolos municipais permitirem aplicação das regras da bandeira vermelha para as demais atividades, como é o caso de Porto Alegre.

O decreto estadual estabelece que as escolas deverão obedecer, obrigatoriamente, o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre classes, carteiras ou similares; e os materiais deverão ser individuais, vedadas atividades coletivas que envolvam aglomeração ou contato físico. Além disso, devem observar os protocolos segmentados específicos definidos, conjunta ou separadamente, em portaria da Secretaria Estadual da Saúde e/ou da Secretaria Estadual da Educação.