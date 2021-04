Cervejaria Ambev doa seis respiradores à Santa Casa de Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Cervejaria Ambev doou, na manhã desta terça-feira (20) seis respiradores importados da China para o Complexo Hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O material - modelo mais atual da marca Leistung – no valor de R$ 360 mil, será destinado às Emergências e UTIs do complexo hospitalar.

Os equipamentos serão utilizados no tratamento de pacientes pediátricos e adultos que necessitam de terapias ventilatórias e suporte à vida. A doação é mais um exemplo da parceria solidária de empresas e pessoas físicas para colaborar com o poder público e a rede hospitalar da cidade no combate à pandemia da Covid-19.

“Uma das expressões que marca o enfrentamento da pandemia em Porto Alegre é a parceria solidária. Unindo esforços com entidades, instituições, sociedade e empresas, como a Ambev, conquistamos avanços importantes nos serviços de saúde, na vacinação e na solidariedade com famílias em dificuldade. Toda a contribuição é bem-vinda e somente juntos vamos superar essa crise”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A entrega foi feita pelo gerente Industrial da Unidade da Ambev Águas Claras, Nemir Gomes Ribeiro, e pela gerente de Gestão da unidade produtora, Amanda Gregoldo. “Acreditamos que temos uma enorme responsabilidade social e estamos fazendo entregas em todo o Brasil para que a pandemia passe logo”, disse Ribeiro.

Os respiradores foram recebidos pelo engenheiro clínico da Santa Casa de Misericórdia, Felipe Boeing Pinheiro, que descreveu a doação como uma grande ajuda aos hospitais. “Vamos apenas fazer a aferição e verificar a calibragem dos respiradores que estão chegando e já colocaremos os equipamentos em uso”, explicou Boeing.