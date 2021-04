Inmet prevê temporais com ventos de até 80 km/h em áreas do sul e leste do RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a possibilidade de ocorrência de temporais com vendavais entre terça (20) e quarta-feira (21) em áreas isoladas do leste e sul do Rio Grande do Sul. Devido às condições meteorológicas, há chances de ventos com velocidade de 40 km/h a 80 km/h.

No último final de semana, havia previsão de chuva, o que não se confirmou, e esta semana promete ser de temperaturas mais amenas. Em Porto Alegre, segundo o Inmet, a mínima registrada na manhã desta terça-feira foi de 18,3ºC. Já a temperatura mais baixa no Estado foi vista em Serafina Côrrea, com 9,9ºC.