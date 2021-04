Porto Alegre lança edital para adoção e revitalização do Muro da Mauá

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta segunda-feira (19), edital de chamamento para a adoção de 750 metros do Muro da Mauá, no Centro Histórico. Os interessados deverão apresentar projeto para revitalizar o trecho, que fica entre o pórtico central e a cerca divisória do Cais, além dos cinco canteiros existentes.

"Embelezar o muro da Mauá é levantar a autoestima da cidade. Nosso centro é um bairro muito bonito e pretendemos fazer não só essa, mas várias intervenções no bairro, que é histórico", afirmou o prefeito Sebastião Melo.

Segundo ele, enquanto não há a possibilidade de retirada do muro, é fundamental que haja uma ação cuidadora. "Espero que as empresas se interessem pelo projeto. Será um enorme ganho para o nosso Centro", garantiu.

A adoção será por dois anos, renováveis por igual período, e pode ser feita por qualquer cidadão, empresa ou organização da sociedade civil. Para participar, os interessados deverão entregar um pré-projeto até o dia 31 de maio, na sede da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Smpae).

As propostas deverão conter, ainda, um modelo paisagístico para a área. Além da renovação da pintura, é exigido ao adotante um projeto de iluminação com características cênicas.“Podem vir ideias de obras de arte, grafites ou outras técnicas propostas pelo adotante. Queremos deixar a cidade bonita para os 250 anos de Porto Alegre, e o muro está no coração da cidade, e não pode ficar de fora desse nosso projeto. Adotará a área quem apresentar o projeto que seja mais enriquecedor para o espaço”, explica a secretária municipal de Parcerias, Ana Pellini.

A avaliação das propostas será feita por uma comissão que contará com representantes das Secretarias de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Smpae), Parcerias (SMP), Cultura (SMC), Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e Serviços Urbanos (SMSUrb), além do Gabinete do Prefeito.

Em contrapartida, o adotante poderá utilizar 15% da área total para divulgar a sua marca, além de poder colocar uma placa no local para descrever as benfeitorias realizadas e utilizar o brasão da prefeitura e a frase “uma empresa parceira de Porto Alegre”.

Para esclarecer as dúvidas de possíveis interessados, a Secretaria Municipal de Parcerias realizará uma audiência pública nesta sexta-feira (23), às 14h, na avenida Siqueira Campos, 1.300, 14º andar.