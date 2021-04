TRT determina funcionamento do Trensurb a partir das 6h nesta terça-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

à ação do Trensurb contra a paralisação dos metroviários O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região atendeu parcialmente, marcada para esta terça-feira (20). O serviço de trens deverá operar a partir das 6h da manhã em Porto Alegre e na Região Metropolitana.

A categoria promete paralisar a operação entre 5h e 7h. A mobilização é pela vacinação imediata dos trabalhadores de transporte. Em caso de descumprimento da decisão, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexas do RS (Sindimetrô) será multado em R$ 100 mil.

Em reunião de conciliação na tarde desta segunda-feira (19), com a participação do Ministério Público do Trabalho, a Trensurb ratificou o pedido de abusividade da greve. A estatal alega que transporte coletivo está entre os serviços essenciais e não pode ser paralisado.