Massa de ar seco mantém o predomínio de sol em grande parte do RS nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (20) é de predomínio de sol em grande parte das regiões, por causa de uma massa de ar seco. No período da manhã faz um pouco de frio com marcas inferiores a 10°C em pontos do Planalto, Alto Jacuí, Serra, Aparados e Campos de Cima da Serra. Não se afasta a ocorrência de nevoeiros em alguns pontos. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde o tempo fica ensolarado na Metade Oeste, com céu parcialmente nublado em parte do Leste e Sul do Estado. Não se afasta algum episódio isolado de chuva nessas áreas. A temperatura máxima fica ao redor de 30°C na fronteira com a Argentina e oscila ao redor de 23 a 26°C no setor Leste do Estado.

Nesta terça-feira, Porto Alegre terá sol e nuvens com chance de garoa isolada e passageira com baixos acumulados. A temperatura sobe gradativamente a tarde. O vento predomina do quadrante Leste/Sudeste com rajadas fracas. Na quarta-feira o sol predomina entre nuvens, com previsão de uma quinta-feira ensolarada.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 16ºC