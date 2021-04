Tarifa dos ônibus de Porto Alegre será definida no início de maio

Previsto para ser definido no início de maio, o preço da passagem dos ônibus de Porto Alegre pode ficar abaixo de R$ 5,20. Pelo menos esta é a intenção do governo, segundo o secretário Municipal de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Zachia. "Ainda é muito cedo para definir o valor, pois estamos realizando uma série estudos e reuniões semanais com os técnicos responsáveis" na Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e na Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP POA). "Mas o nosso esforço é neste sentido", pondera.

vai ter que ter um aumento, para que seja possível manter o equilíbrio financeiro do sistema de transporte público", reforça Zachia. Ele frisa que a SMMU está trabalhando na análise e revisão dos contratos, de acordo com os critérios que podem definir preço da passagem de ônibus para que esse aumento "traga o menor impacto possível para a sociedade". "Até o momento, não existe um valor da nova tarifa de ônibus da Capital, mas é certo que

aumento da tarifa (dos atuais R$ 4,55 para os R$ 5,20 projetados) no início do ano, oferecendo um subsídio de R$ 16 milhões às empresas, referentes ao déficits do sistema por conta da pandemia. O repasse dos recursos, que ocorreu de forma parcelada, termina no final deste mês. Procurada pelo Jornal do Comércio, a ATP POA se limitou a afirmar que a última tarifa técnica é em torno de R$ 5,20, mas que o valor "será definido pelo Executivo e terá que passar ainda pela homologação do Conselho Municipal de Transporte Urbano (COmTu)". O titular da SMMU destaca que a Prefeitura conteve um

O último aumento de passagem dos ônibus da Capital ocorreu em 2019. "São dois anos sem aumento", observa o titular da SMMU. Ele observa e sublinha que todas as composições e custos que definem a tarifa foram discutidos quando o valor de R$ 5,20 foi definido em fevereiro. "De lá para cá, cresceu a demanda, mas em meados de março teve uma queda com a chegada da segunda onda da Covid-19", contextualiza. "Ao mesmo tempo, houve aumento do diesel. Foram muitas alterações, que interferem na composição do custo para mais e para menos", avalia Zachia.

Ainda de acordo com o titular da Secretaria, a Prefeitura deve enviar ainda este ano um projeto para a Câmara de Vereadores, que mexe com algumas isenções nas passagens. "Não irão mudar as (isenções) federais, mas todas as que são de competência do Município", adianta Zachia. "Isso deve ter refletir no valor da tarifa a médio e longo prazo", projeta. "Até meados de junho iremos apresentar esta e outras de uma série de medidas, a partir das avalições e estudos que estamos realizando sobre o sistema de transporte público."

