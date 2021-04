Hospital de Porto Alegre abre mais 60 leitos clínicos para pandemia

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Mesmo com a queda nas internações por Covid-19 nas duas últimas semanas, efeito das restrições mais duras da bandeira preta adotadas entre fim de fevereiro e março, a Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) manteve o plano de abertura de 60 leitos clínicos para casos da pandemia. Outras 20 vagas vão abrir em maio na nova UTI.

Com a expansão, a AHVN chegará a 572 leitos em toda a sua estrutura, situada no bairro Vila Nova, na Zona Sul da Capital. O Rio Grande do Sul ainda está em bandeira preta , pela oitava semana seguida.

As obras estavam em andamento e foram concluídas em dois meses em um dos anexos. Na área, já funciona uma UTI com 20 vagas, que elevará a 76 a oferta total - hoje são 56 -, crescimento de 36% na estrutura para receber pacientes críticos. O Vila foi o segundo que atendeu mais casos na área em março e começo de abril. O agravamento da pandemia provocou sobrecarga, com unidades atendendo uito acima de 100%.

As novas instalações ocupam dois andares do bloco novo da instituição. O Vila, como é mais conhecido, é a instituição que mais recebe a demanda de casos clínicos do SUS. Recebeu 44% dos casos em março, auge de atendimentos desde a ecolsão da crise sanitária em março de 2020.

O hospital só atende pelo sistema público.

Em fim de março, o Jornal do Comércio percorreu as áreas do Vila para registrar como é o fluxo de atendimento, impactos da pandemia e a reação das equipes de saúde de familiares.

A estreia das vagas será nesta terça-feira (20). A novidade é que os leitos estarão em quartos com até duas unidades, que vai gerar maior privacidade, segundo o presidente da AHVN, Dirceu Dal'Molin. Hoje a instituição soma 492 leitos, 341 deles abertos nos últimos três anos.

O hospital conta, atualmente, com quatro UTIs compostas por 56 vagas para tratamento de pacientes acometidos pelo coronavírus e é o segundo maior em internações deste tipo na Capital.