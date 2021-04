Agentes socioeducadores fazem protesto por prioridade na vacinação

Na manhã desta segunda-feira (19), um protesto na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) cobrou a inclusão dos agentes socioeducadores no grupo prioritário da vacinação, juntamente com agentes penitenciários e outros profissionais de segurança. Foram colocadas cruzes em frente à sede da Fase, na avenida Padre Cacique, lembrando 11 profissionais da área que perderam a vida para a Covid-19.

O ato foi organizado pelo Semapi (Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Fundações Estaduais do RS). De acordo com o sindicato, mais de 560 pessoas do quadro da Fase e da Fundação de Proteção Especial (FPE) contraíram a doença, resultando em 32 hospitalizações e 11 óbitos nas duas fundações. O Semapi lembra que os agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), que trabalham com populações privadas de liberdade, já foram incluídos nos grupos prioritários para a vacina, enquanto os agentes socioeducadores, cujas funções são similares - trabalham com jovens em privação de liberdade, além de crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade social - ficaram de fora.