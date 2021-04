Após autuações na sexta-feira, Porto Alegre tem noite sem aglomerações no sábado

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Nova operação conjunta da Guarda Municipal, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar não encontrou aglomerações ou estabelecimentos abertos na noite deste sábado (17) e a madrugada de domingo (18), durante vistoria em vários pontos de comércio e gastronomia em Porto Alegre. A ação tem o objetivo de verificar o cumprimentos das normas estabelecidas para o funcionamento de atividades econômicas durante a bandeira preta do distanciamento social controlado, bem como conscientizar a população para seguir os protocolos sanitários.

"Conseguimos notar uma evolução do nível de conscientização da população quanto à necessidade de seguirmos todos os protocolos sanitários a fim de minimizarmos os efeitos da Covid-19", afirmou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento Silva.

interditado um estabelecimento A situação foi bem diferente na noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, quando foique reuniu cerca de 200 pessoas em festa no Centro Histórico. O dono do local foi autuado na ação.

Também foram dispersadas aglomerações nas ruas Padre Chagas, Lima e Silva, Fernando Machado, Andradas, na Orla do Guaíba e na Praça Osvaldo Mazzola (bairro Humaitá). Na Orla, de acordo com a administração municipal, havia carros estacionados com o som ligado em alto volume, atraindo pessoas para o local.