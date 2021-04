Brechocão volta à Redenção neste domingo

O Brechocão retorna ao Parque Farroupilha neste domingo (18), das 9h às 16h, no espaço entre o Parquinho da Redenção e o Araújo Vianna. O evento reúne protetoras e entidades voltadas ao bem-estar animal, cadastradas em Porto Alegre, para a venda de artigos de brechó. Os recursos obtidos com a comercialização de produtos usados pet, roupas, livros e objetos de decoração, entre outros, são utilizados para o custeio de despesas com animais em situação de rua. O Brechocão não ocorria desde fevereiro devido à pandemia da Covid-19.

A volta da feira é possível após a publicação do decreto municipal 20.990, que começou a vigorar no dia 10 de abril, e prevê novas regras para o funcionamento de feiras livres de comércio de produtos não essenciais. As novas medidas, voltadas ao controle do avanço do coronavírus, determinam que esses eventos somente poderão ocorrer com um distanciamento mínimo de três metros entre os boxes, distanciamento interpessoal mínimo de um metro no atendimento e nas filas, uso obrigatório de máscaras e obrigatoriedade de disponibilização de álcool gel 70%.

Devido à Covid-19, os expositores e a população em geral devem respeitar os protocolos sanitários vigentes quanto ao distanciamento controlado, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool gel 70% pelos expositores, espaçamento entre os boxes, distanciamento pessoal e proibição de aglomerações.