Mata Atlântica é o bioma com maior captação de água do Brasil

A Mata Atlântica, que em 2010 representava 42% da retirada de água do país, passou a 39% em 2017. Este bioma concentra grande parte da população brasileira e, mesmo com a redução, apresenta a maior captação de água do País, com destaque para o abastecimento urbano. Os dados constam do estudo Contas de Ecossistemas: Condição dos Corpos Hídricos, divulgado nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).