Obras que ampliam despoluição do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre, terminam em julho

despoluição do Arroio Dilúvio As obras de ampliação da, em Porto Alegre, devem ser concluídas até julho deste ano. De acordo com Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), os trabalhos nas redes coletoras do Sistema de Esgoto Sanitário da Ponta da Cadeia já estão 91,9% finalizados.

O diretor do Dmae, que esteve em vistoria das obras no bairro Praia de Belas nesta sexta-feira (16), aponta que já foram completadas 1,3 mil ligações de uma ponta a outra do arroio - da zona Leste ao Centro da capital. O tratamento das águas do Arroio Dilúvio também contribui para a despoluição do Lago Guaíba.

Neste mês, as equipes do Dmae finalizam os serviços do trecho entre as avenidas Praia de Belas e Borges de Medeiros, na região Central, e as ligações domiciliares nas ruas Fernando Osório e adjacências, no Morro São Caetano. As empresas responsáveis pelas obras, desde 2016, são a ACEPAR (ARCHEL) e a Construtora Minosso.

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de 2015, as obras aumentam em 5% o esgoto tratado do sistema, que já conta com um percentual de redes coletoras superior a 90%. O Dmae explica que o esgoto coletado é enviado para a maior Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a Serraria, capaz de tratar 4,1 mil litros por segundo.

O investimento nas obras é de R$ 17,6 milhões, segundo a prefeitura. Desse valor, 95% são financiados pelo BNDES através do Programa PAC II. Também há aplicação de R$ 2 milhões em recursos ainda em 2021.