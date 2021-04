Rio Grande do Sul pode registrar temporal e granizo nesta sexta, alerta Inmet

afetar todo o Estado O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, nesta sexta-feira (16), para a possibilidade de temporal no Rio Grande do Sul. O mau tempo deve, com granizo em áreas isoladas.

De acordo com o Inmet, a partir das 12h desta sexta os gaúchos enfrentarão chuvas moderadas a fortes com trovoadas e rajadas de vento de 40 km/h a 70 km/h. A formação de granizo pode ocorrer nas regiões Norte, Noroeste e Nordeste do Rio Grande do Sul, assim como o Sul e Leste de Santa Catarina.

O temporal deve atingir o Estado até às 12h deste sábado (17).