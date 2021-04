Polícia Civil identifica dois suspeitos por ataques a vidraças em mais de 60 locais

apontado inicialmente como possível veículo utilizado pelo suspeito. Dois suspeitos, pai e filho, foram identificados pela Polícia Civil como os responsáveis pelos ataques a vidraças de 64 locais, de estabelecimentos comerciais a residências, nas cidades de Porto Alegre, Viamão e Gravataí. Conforme a Polícia Civil, o sucesso da busca ocorreu com auxílio de imagens de câmeras de segurança instaladas em um dos locais atingidos, que reconheceram o caminhão-baú de cor branca,A partir dessas imagens, constatou-se que um dos suspeitos (o filho) usava uma camisa de clube de futebol durante os atos de vandalismo, o mesmo time representado em uma bandeira localizada no caminhão, conclusão feita por meio de pesquisas nas redes sociais do jovem.

De acordo com as investigações, a motivação dos atos foi diversão. O filho, que tem 21 anos de idade, utilizou uma arma airsoft para danificar as vidraças enquanto o pai dirigia. Uma análise dos agentes de segurança detectou nas redes sociais do filho do proprietário do veículo uma menção ao filme "Onde os fracos não tem vez", apontada como inspiração para os danos causados.

Arma de airsoft foi utilizada para desferir os ataques às vidraças. Foto: Polícia Civil/Divulgação/JC

Dos 64 casos identificados, 43 já possuem registro do ocorrência. Na Capital, foram danificadas vidraças nas avenidas Assis Brasil, Carlos Gomes, Bento Gonçalves, Eduardo Prado, Cavalhada, Nonoai e Ipiranga, dentre outras. Os ataques aconteceram ao longo da terça-feira (13), com ocorrências pela manhã, tarde e noite, com alguns casos na madrugada de quarta (14).