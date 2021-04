Previsão de instabilidade em grande parte das regiões do RS nesta sexta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (16) é de instabilidade em grande parte das regiões. Pode chover forte em alguns pontos com raios e trovoadas. Apesar das nuvens predominarem, o sol aparece e sob a influência do vento mais quente de Norte para Sul a tendência ainda é de a temperatura subir e passar de 28°C em alguns pontos. As informações são da Metsul Meteorologia.

Modelos meteorológicos projetam que a chuva tem início pelo Oeste no turno da manhã e da tarde em diante se espalha e alcança a Grande Porto Alegre e o Litoral. Entre o Centro e o Oeste do Estado chove mais com projeção de acumulados que poderão passa de 50 milímetros. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de rajadas de ventos fortes variando entre (40km/h a 70Km/h) em áreas isoladas do Rio Grande do Sul até as 12 horas desta sexta-feira.

Porto Alegre tem uma sexta-feira abafada e com algumas aberturas de sol no período da manhã. No decorrer do dia pode haver um aumento de nuvens. Da tarde em diante pode ocorrer pancadas de chuva, que eventualmente pode ser forte. No sábado o tempo fica instável com chuva a qualquer hora. Pode chover forte com acumulados significativos.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 18ºC