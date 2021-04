Prefeitura está recuperando asfalto em 21 quilômetros de vias de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre está implementando mais de 30 mil toneladas de asfalto para restaurar cerca de 21 quilômetros de vias da cidade. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb), também serão instaladas 58 novas bocas de lobo e outras 459 passarão por limpeza. Para melhoria de drenagem, serão limpos mais de oito quilômetros de rede e construídos 255 metros de malha nova.

No Bom Fim, uma obra de recuperação funcional iniciada no último dia 23 irá inserir 1.172 toneladas de asfalto em 801 metros de pista, na extensão da avenida Vasco da Gama, nos trechos entre as ruas Mariante e Irmão José Otão. Ali também está sendo realizada a limpeza de 1.316 metros de rede de drenagem e de 43 bocas de lobo, além da instalação de 48 rampas de acessibilidade. A previsão de término da obra, no valor de R$ 789.489,00 é para julho deste ano. Até lá, o trânsito irá fluir somente em meia pista.

Segundo a assessoria de imprensa da SMSUrb, todos os serviços urbanos são programados com antecedência e supervisionados por uma equipe de engenheiros e técnicos. As obras integram uma série programada pela gestão anterior, que inclui também reparos estruturais, como os iniciados nesta terça-feira (13) na avenida Juca Batista, na Zona Sul. Ali serão colocadas 10 mil toneladas de concreto em 9,2 quilômetros de pista, além de feita a limpeza de três mil metros de rede de drenagem e de 170 bocas de lobo. Outros quatro metros de rede de drenagem serão instalados e cinco novas bocas de lobo serão implementadas no local. A via também receberá 134 novas rampas de acessibilidade.

No fim de fevereiro, a prefeitura assinou dois novos contratos para a conservação e manutenção asfáltica de ruas e avenidas. Para a realização dos serviços, foram feitos estudos para mudar a estratégia de execução e realizados dois processos de licitação. A empresa Planaterra venceu a concorrência.

Outros trabalhos recuperação estrutural na Zona Sul estão sendo realizados nas avenidas Bernardino Silveira Amorim e Cavalhada. Ambas as obras estão sendo realizadas junto a paradas de ônibus. Prevista para ser finalizada até o final de abril, a recuperação asfáltica da avenida Bernardino Silveira Amorim irá custar R$ 2.245.524, 00 aos cofres públicos. O Município também irá implementar 42 rampas de acesso no local. Já a obra da Cavalhada, orçada em R$ 6.174.977,00, deve terminar somente em setembro de 2022. Ali ainda serão colocadas 21 placas de concreto junto a pontos de ônibus.

Ainda na Zona Sul, uma obra de conservação padrão de asfalto na avenida Wenceslau Escobar integra um dos novos consórcio, que está dentro de um pacote com outras obras previstas para a cidade. Ali o asfalto velho foi retirado e serão colocadas outras 360 toneladas de asfalto.

No Bom Fim, também a rua Santo Antônio está passando por troca de asfalto e a previsão de término é para setembro de 2021. Ali os custos da obra giram em torno de R$ 159.390,00. Outra obra que está inclusa na série de trabalhos da prefeitura envolve a restauração de parte da pista da Estrada Costa Gama.