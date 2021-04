Governo oferece adesão a plataformas educacionais para municípios gaúchos

Os municípios do Rio Grande do Sul agora podem aderir à ata de registro de preço de plataformas educacionais para trabalhar capacidades de leitura e de matemática. O governo do Estado ofereceu essa possibilidade aos municípios gaúchos em reunião online na tarde desta terça-feira (13) e agora cabe aos prefeitos optarem por aderir às atas para disponibilizar as plataformas aos alunos da rede municipal de ensino.

Elefante Letrado, Árvore e Plataforma Gamificada de Matemática são plataformas já utilizadas pela Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para auxiliar no ensino dos alunos da rede estadual. As duas primeiras são plataformas de leitura para alunos das séries iniciais (Elefante Letrado) e alunos das séries finais (Árvore) que oferecem livros de diferentes autores e gêneros textuais e, ainda, relatórios de leituras para os professores acompanharem o progresso. Já a Plataforma Gamificada de Matemática proporciona o aprendizado da matemática com base em jogos.

“Essa é uma oportunidade de os municípios aderirem a um programa que faz parte da política de unidade educacional que o Estado deve ter”, defendeu a secretária da Educação, Raquel Teixeira. Também presente na reunião, o governador do Estado, Eduardo Leite, disse que essa ação era importante para que todos os municípios pudessem andar na mesma direção. “Quando o Estado trabalha sob o fortalecimento da sua rede, ele tem que ter sensibilidade e convicção de que somos mais do que gestores de uma rede estadual, somos coordenadores de educação do Estado como um todo”, completou.

Segundo a síntese apresentada na reunião pelo secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal, as plataformas de leitura custam entre R$ 37,00 e R$ 42,00 por aluno ao ano e a de matemática, R$ 14,40. O presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) apontou a importância de oferecer alternativas tecnológicas para as crianças e adolescentes nesse momento. “Os preços também estão muito em conta. É muito simples os municípios fazerem a adesão sem um impacto enorme nas finanças.”