Morte de bugio por febre amarela em Porto Alegre alerta para importância da vacinação

Considerada área de vacinação para febre amarela em todo o seu território, Porto Alegre foi cenário da morte de um bugio, contaminado com a doença. A confirmação do caso de epizootia foi feita por exame laboratorial na Fiocruz e informada para a Vigilância em Saúde do Município nesta sexta-feira (9). O governo alerta sobre a importância dos moradores da Capital colocarem em dia a vacinação contra a doença, que é transmitida por mosquitos.

O Rio Grande do Sul não registrava a presença do vírus causador da febre amarela desde 2009. Em janeiro de 2021, foi confirmado um caso no município de Pinhal da Serra, próximo à divisa com Santa Catarina. Desde então, houve confirmação da presença do vírus em outros 15 municípios.

"Recomenda-se a revisão de carteira vacinal de todas as pessoas que buscarem os serviços de Saúde, especialmente de residentes e aqueles que circulam na região afetada", diz um documento do Centro de Vigilância em Saúde de Porto Alegre. O alerta emitido para os serviços de Saúde foi dado com a intenção de lembrar aos profissionais das unidades sobre o risco de transmissão viral na cidade, explica o diretor da Vigilância, Fernando Ritter.

Após o bugio ser encontrado sem vida em um terreno no bairro Lageado (no Extremo Sul da Capital), em fevereiro, o primeiro exame para febre amarela realizado em Porto Alegre apresentou resultado negativo. Com a contraprova na Fundação Oswaldo Cruz, a doença foi confirmada no primata.

Ritter destaca que primatas não humanos, como o bugio, não são transmissores do vírus para humanos. Ele explica que os bugios funcionam apenas como "sentinelas", alertando para a necessidade de verificação da situação vacinal da população local, pois há risco de transmissão caso o vetor (mosquito) esteja em circulação na região do óbito.

Transmitida somente por mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes que habitam áreas silvestres, a febre amarela é uma doença viral com alta letalidade, prevenível através de vacina. O quadro clínico inicial da doença é caracterizado por início súbito de febre alta, cefaleia intensa (dor de cabeça intensa) e duradoura, inapetência, náuseas e mialgia (dor no corpo).

A vacina em Porto Alegre está disponível em todas as unidades de Saúde com salas de vacina. A administração do imunizante da febre amarela pode ser concomitante à vacina da influenza (gripe). O intervalo entre a dose da febre amarela e da vacina contra Covid-19 deve ser de no mínimo 14 dias.

A orientação da Prefeitura é que a população verifique a vacinação e complete o esquema vacinal de acordo com a faixa etária (confirma abaixo).

O imunobiológico da febre amarela está à disposição da população pelo SUS. O esquema vacinal varia de acordo com a idade: