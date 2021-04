Acidentes com mortes no trânsito de Porto Alegre apresentam redução

O número de mortes em razão de acidentes de trânsito em Porto Alegre caiu pela metade em março em relação ao mesmo mês de 2020, de oito para quatro pessoas. No acumulado do primeiro trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 39%, de 23 para 14 vidas perdidas neste ano, sendo 79% delas do sexo masculino. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (12) pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

O índice geral de acidentalidade diminuiu no mês de março, de 893 acidentes no ano anterior para 647 neste ano (27,55%). Já o número de acidentes com feridos também reduziu, de 362 para 258 ocorrências (28,73%).

No acumulado desde janeiro, motociclistas ou ocupantes de motos representam a maioria das vítimas fatais, seis pessoas (42,86%), seguido de ocupantes e motoristas de automóveis, quatro pessoas, e pedestres, também quatro pessoas (28,57%). No mesmo período do ano passado, de 23 mortes ocorridas em acidentes, oito foram de motociclistas ou ocupantes.

“Estamos trabalhando diariamente na prevenção de acidentes com motociclistas. No cenário atual, mesmo com aumento do movimento de serviço de entrega, por se tratarem de profissionais, chefes de família, precisamos reduzir o número de acidentes envolvendo motocicleta, e a conscientização de todos é fundamental”, explica o diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires.

Ramires destaca que a EPTC já entrou em contato com os representantes das empresas de entrega para avaliar ações em conjunto, mudar esse cenário e proteger os motociclistas. Espera contar com os representantes das empresas prestadores desse serviço para, em conjunto, mudar essa realidade. Dos seis acidentes que resultaram na morte de cinco condutores de moto e um ocupante, três dos condutores não tinham CNH, ou seja 50%.

De janeiro até a última quinta-feira (8), a EPTC realizou 31 vezes a Operação Duas Rodas, que resultaram em 2350 abordagens a motociclistas. Deste total, 2078 foram autuados por algum tipo de irregularidade, 417 motos foram apreendidas, 54 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) recolhidas e 234 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) recolhidos.