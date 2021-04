Guarda Municipal de Porto Alegre flagra sete bares e restaurantes abertos após o horário permitido

Pelo menos sete bares e restaurantes, em Porto Alegre, foram orientados a encerrar as atividades pela Guarda Municipal na noite, dessa sexta-feira (9) e sábado (10), por estarem descumprindo as regras do Decreto Estadual 55.837, de 9 de abril. A operação conjunta com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Brigada Militar ocorreu principalmente no Centro Histórico e nos bairros Cidade Baixa e Moinhos de Vento, onde, tradicionalmente, há mais movimentação noturna, além da Ilha da Pintada, bairros Teresópolis e Tristeza. As orientações foram atendidas pelos estabelecimentos.

Na sexta-feira, os agentes dispersaram aglomerações na rua Padre Chagas. Havia circulação de pessoas devido ao funcionamento de estabelecimentos após o horário permitido. Também foram efetuadas ações no Morro da Apemecor, no bairro Teresópolis, na Prainha do Cachimbo, bairro Tristeza, e na Ilha da Pintada. Nesses locais, a equipe inibiu aglomerações, realizou abordagens e prendeu um foragido da Justiça, que está sob custódia da Guarda até ser recolhido ao sistema prisional.

Orientação para restaurantes, lanchonetes, bares e sorveterias:

Conforme Decreto Estadual 55.837, de 9 de abril, permitido somente para refeições. Proibido happy hour. Segunda a sexta-feira: das 5h às 22h, pode receber clientes presencialmente, com restrições. Ingresso até as 22h e saída até as 23h. Das 22h às 5h, somente delivery. Sábado, domingo e feriado permitido das 5h às 15h. Pode receber clientes presencialmente, com restrições. Ingresso até as 15h e saída até as 16h. Das 15h às 20h, o atendimento pode ser feito por delivery e pegue e leve. Das 20h às 5h, somente delivery.

Denúncias podem ser feitas pelo 156 e 153.