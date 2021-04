Cozinheiros do Bem visita famílias vulneráveis da Ilha das Flores neste sábado

As famílias em estado de vulnerabilidade da Ilha das Flores receberão visita do coletivo Cozinheiros do Bem, de Porto Alegre, neste sábado (10). Em ação beneficente, os voluntários distribuirão 200 cestas básicas, calçados, kits de higiene, álcool em gel e 30 botijões de gás a famílias já cadastradas.