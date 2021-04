Frente fria traz chuva e vendavais para o RS no fim de semana

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (9) é de aumento na temperatura e com sensação de calor. O sol aparece em grande parte do Estado e o tempo fica firme. Já no fim de semana, segundo a Metsul Meteorologia, o tempo muda com a chegada de uma frente fria, que trará chuva e provocará o declínio da temperatura.

Nesta sexta, as nuvens aumentam da tarde para a noite no extremo Sul gaúcho e não se afasta a ocorrência de pancadas isoladas de chuva, especialmente na fronteira com o Uruguai. A temperatura à tarde pode passar de 35°C nos Vales, Missões e Fronteira Oeste.

No sábado (10), ocorrerá o ápice do aquecimento com previsão de até 38°C no Estado. No domingo (11), a passagem de uma frente fria traz chuva, vendavais e diminuição da temperatura.

Porto Alegre tem sol e um forte aumento da temperatura nesta sexta-feira. No fim de semana, o sábado será de sol e muito calor com algumas nuvens a tarde. Já o domingo tem previsão de chuva e vendavais que irão provocar um rápido declínio da temperatura com previsão de mudança brusca na sensação térmica.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 36ºC

Mínima: 13ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 35º C

Mínima: 21ºC