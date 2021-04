Temperatura deve chegar aos 35ºC nas Missões, nos Vales e no Oeste do RS nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (8) é de um clima seco e com vento em grande parte do Estado. É um verdadeiro corredor de vento nos baixos níveis da atmosfera, a cerca de 1.500 metros de altitude e irá atuar transportando ar muito quente elevando rápido a temperatura. As informações são da Metsul Meteorologia.

É uma quinta-feira com céu claro, ensolarado e com possibilidade de um rápido aquecimento em todas as áreas. Faz calor com marcas que poderão ficar ao redor de 35°C nos Vales, no Oeste e nas Missões. A umidade relativa do ar poderá oscilar ao redor de 30% à tarde. O calor irá se intensificar até o sábado, dia em que a instabilidade poderá retornar a parte do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para possibilidade de ventos costeiros, com velocidade entre 50 e 70 km/h, no litoral do Rio Grande do Sul, de hoje, quinta-feira, a partir das 12h até amanhã às 12h de sexta-feira (9).

Porto Alegre tem uma quinta-feira ensolarada e com possibilidade de vento persistente do quadrante Norte. No período da tarde, a temperatura máxima pode passar de 30ºC. No sábado tem sol e nuvens, com a expectativa de ocorrer a maior temperatura da semana. Não se afasta chuva isolada e passageira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 18ºC