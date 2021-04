Ponte da pista Norte do km 350 da BR-386 deve ser liberada até maio

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

acidente com caminhão A ponte da pista Norte do quilômetro 350 da BR-386, em Estrela, deve ser liberada em até um mês, em maio. Umem março provocou danos nas estruturas das duas pontes do trecho, interditado desde então.

De acordo com a CCR ViaSul, a avaliação das obras necessárias para a recuperação da pista Norte já foi concluída. Um relatório técnico, entregue nessa quarta-feira (7), aponta que a estrutura precisará de menos intervenções do que o estimado. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em 32 dias, no dia 10 de maio.

A ponte da pista Sul, sentido Porto Alegre, continua as obras para recuperação e reforço da travessa e tabuleiro. A liberação do trecho deve ocorrer na terça-feira (13) para veículos leves e comerciais (caminhões e ônibus), segundo a CCR ViaSul. Apesar de liberar os dois sentidos, a operação deve ocorrer ainda em sistema de mão única.

Enquanto a pista Sul segue interditada, caminhões em deslocamento para o interior devem utilizar a rota de desvio pela ERS-287. A CCR ViaSul afirma que os motoristas são orientados no local e a sinalização foi reforçada. As ações implementadas pela empresa são definidas junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF).